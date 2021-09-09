09.09.2021 (05:00)

Команда ВВО лидирует в ходе второго дня чемпионата ВС РФ по пожарно-спасательному спорту

По истечению второго дня Чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) по пожарно-спасательному спорту лидирует сборная команда Восточного военного округа (ВВО). Второе место у команды Южного военного округа (ЮВО), а замыкает тройку лидеров огнеборцы Воздушно-космических сил (ВКС).

По итогам финального забега в дисциплине «Штурмовая лестница – 4-й этаж – учебная башня» определился чемпион Вооруженных Сил 2021 года, им стал представитель Западного военного округа (ЗВО) Егор Звягинцев.

Преодоление штурмовой лестницы в окно четвертого этажа учебной башни проходило следующим образом: команда занимает стартовое положение перед, по сигналу стартера участники стартуют и поднимаются на этажи учебной башни любым способом, не мешая участникам на других дорожках.

Кроме того, наиболее приближенными к боевым действиям в условиях пожара считаются установка и подъем по выдвижной трёхколенной лестнице. В ходе соревнования спортсмены стартуют в составе расчета из двух участников. По сигналу стартера расчеты снимают трёхколенную лестницу, вес которой превышает 50 кг, с пожарного автомобиля или его макета, расположенного на линии старта, и преодолевают дистанцию до учебной башни. После этого 1-й номер расчета выдвигает лестницу до уровня 3-го этажа, а 2-й поднимается по ней и финиширует, наступив двумя ногами на контактные пластины, расположенные на полу.

Как сообщалось ранее, всего в соревновании принимают участие более 100 человек в составе 12 команд из Южного, Западного, Центрального и Восточного округов, Северного флота, 12-го Главного управления Министерства обороны, Управления коменданта охраны МО РФ, а также видов (родов) войск ВС РФ и центральных органов военного управления МО РФ. Впервые вне конкурса участвует команда представителей МЧС России.

Соревнования проходят под руководством начальника службы пожарной безопасности ВС РФ полковника Дмитрия Щипанова. Чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) по пожарно-спасательному спорту завершится торжественным закрытием и награждением победителей и призеров 10 сентября.

Целью проведения чемпионата по пожарно-спортивному спорту является популяризация и дальнейшее развитие пожарно-прикладного спорта среди пожарных ВС РФ, выявления сильнейших спортсменов и команд для участия в соревнованиях, а также создание и укрепление учебной и материально-технической базы для занятий огнеборцев пожарно-прикладными и спасательными видами спорта.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице