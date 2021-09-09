09.09.2021 (04:30)

В Забайкалье прошла тренировка снайперов Восточного военного округа

Подразделение снайперов общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, отработало задачи по маскировке и скрытному передвижению в условиях равнинно-лесистой местности.

В ходе проведения практического занятия, военнослужащие совершенствовали навыки выбора огневой позиции, скрытного передвижения к месту выполнения учебно-боевой задачи, подготовки огневой позиции, работы в снайперской паре, стрельбы с неудобных положений, отход с позиции при обнаружении.

В ходе тренировки снайперы большое внимание уделяли маскировке.

Снайперы отработали тактику действий в различных условиях обстановки, ночью и днём, а также различные способы ведения разведки на местности.

Военнослужащие получили практику применения современных снайперских винтовок СВ-98, а также маскировочных костюмов обеспечивающих малозаметность.

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