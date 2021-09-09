09.09.2021 (04:30)
В Забайкалье прошла тренировка снайперов Восточного военного округа
Подразделение снайперов общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, отработало задачи по маскировке и скрытному передвижению в условиях равнинно-лесистой местности.
В ходе проведения практического занятия, военнослужащие совершенствовали навыки выбора огневой позиции, скрытного передвижения к месту выполнения учебно-боевой задачи, подготовки огневой позиции, работы в снайперской паре, стрельбы с неудобных положений, отход с позиции при обнаружении.
В ходе тренировки снайперы большое внимание уделяли маскировке.
Снайперы отработали тактику действий в различных условиях обстановки, ночью и днём, а также различные способы ведения разведки на местности.
Военнослужащие получили практику применения современных снайперских винтовок СВ-98, а также маскировочных костюмов обеспечивающих малозаметность.