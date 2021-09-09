09.09.2021 (04:00)
Артиллеристы армейского корпуса ВВО на Сахалине уничтожили укрепленные позиции условного противника
Артиллеристы армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине совместно с расчётами беспилотной авиации (БПЛА) уничтожили укрепленные пункты управления и боевые позиции условного противника.
В ходе проведения лагерного сбора на полигоне Успеновский расчёты самоходно-артиллерийских установок «Гиацинт-С» при поддержке реактивных систем залпового огня «Град» нанесли огневое поражение по целям имитирующие пункт управления и боевую технику условного противника.
Для контроля поражения мишеней, корректировки огня артиллерии и оценки обстановки на поле боя были применены современные беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Элерон-3».
Особое внимание в ходе проведения боевых стрельб было уделено залповому и беглому огню в составе батареи и дивизиона, что позволяло наносить артиллерийские удары по площадным и укрытым целям на больших дальностях.
Всего в учении на полигоне Успеновский приняло участие более 200 военнослужащих, а также около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники армейского корпуса ВВО.