09.09.2021 (04:00)

Артиллеристы армейского корпуса ВВО на Сахалине уничтожили укрепленные позиции условного противника

Артиллеристы армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине совместно с расчётами беспилотной авиации (БПЛА) уничтожили укрепленные пункты управления и боевые позиции условного противника.

В ходе проведения лагерного сбора на полигоне Успеновский расчёты самоходно-артиллерийских установок «Гиацинт-С» при поддержке реактивных систем залпового огня «Град» нанесли огневое поражение по целям имитирующие пункт управления и боевую технику условного противника.

Для контроля поражения мишеней, корректировки огня артиллерии и оценки обстановки на поле боя были применены современные беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Элерон-3».

Особое внимание в ходе проведения боевых стрельб было уделено залповому и беглому огню в составе батареи и дивизиона, что позволяло наносить артиллерийские удары по площадным и укрытым целям на больших дальностях.

Всего в учении на полигоне Успеновский приняло участие более 200 военнослужащих, а также около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники армейского корпуса ВВО.

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