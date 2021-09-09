09.09.2021 (03:30)

Артиллеристы Амурского общевойскового объединения ВВО нанесли удар «Градами» по условному противнику

Артиллеристы Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), нанесли удар по силам условного противника из РСЗО БМ-21 «Град». В ходе огневого удара реактивной артиллерии были уничтожены скопления живой силы условного противника.

В ходе нанесения огневого удара, с помощью современных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Борисоглебск-2», была вскрыта и блокирована сеть управления подразделениями условного противника.

После проведения стрельбы расчеты осуществили противоогневой маневр, сменив позиции. Затем расчеты РСЗО «Град» нанесли огневое поражение по следующим целям на удалении около 10 километров, имитирующим позиции вражеской артиллерии, которая раскрыла свои позиции при выполнении ответного огня.

Производить быструю смену позиций позволила последняя модернизация РСЗО «Град». Артиллерийская часть установлена на доработанное шасси автомобиля повышенной проходимости Урал 4320 с колесной формулой 6х6, что значительно увеличило его маневренные возможности.

Стрельбы проведены в рамках полевого выхода артиллерийских подразделений Амурского объединения Восточного военного округа. В нем принимает участие около 2 тысяч военнослужащих и более 400 артиллерийских систем и другой военной техники.

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