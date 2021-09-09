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09.09.2021 (03:00)

В Восточном военном округе завершена подготовка к совместному российско-монгольскому военному учению «Селенга-2021»

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированная в Республике Бурятия, завершена подготовка к совместному российско-монгольскому военному учению «Селенга-2021».

В ходе подготовительных мероприятий проведены контрольные занятия на допуск к участию в учении, проверена готовность аппарата руководства от Российской стороны.

На завершающем этапе с подразделениями проведено тактическое учение с боевой стрельбой.

Начальник отдела международного военного сотрудничества Восточного военного округа полковник Иван Тараев рассказал, что учение «Селенга-2021» пройдет с 20 сентября по 5 октября на одном из военных полигонов в Монголии. Всего в мероприятии спланировано участие от Восточного военного округа и ВС Монголии до 1,5 тысяч военнослужащих.

Учение «Селенга» направлено на борьбу с международным терроризмом. В ходе учения военнослужащие двух стран, с применением различных тактических приемов современного боя, ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования, отметил полковник Иван Тараев.

Также в рамках празднования 100-летия образования Вооруженных Сил Монголии спланировано участие военнослужащих Восточного военного округа в торжественных мероприятиях.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения , Восточный военный округ
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