08.09.2021 (20:15)

В Центральном музее Вооруженных Сил РФ пройдёт День танкиста

Ежегодно во второе воскресенье сентября в нашей стране отмечают военный профессиональный праздник – День танкиста. В нынешнем году он пройдёт 12 сентября. В этот день в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации танкистов и их друзей, юных и взрослых любителей бронетехники ждёт интересная программа.

Праздник, посвященный Дню танкиста, начнётся в 11.00 в кинозале музея с исторической видеокомпозиции на основе подлинного письма бойца РККА 1941 года. Затем на сцену выйдут школьники, которые прочитают стихи.

Программу продолжит лекция об истории отечественного танкостроения на примере образцов бронетехники из коллекции ЦМВС РФ. С ней выступят сотрудники музея.

В 12.00 на смотровой площадке военной техники начнётся конкурс детских рисунков на асфальте. Юные художники получат музейные сувениры.

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