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08.09.2021 (20:00)

Большой противолодочный корабль «Североморск» открыт для посещения жителями Таймыра

Сегодня большой противолодочный корабль «Североморск», прибывший накануне, 7 сентября, в составе отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота в порт Дудинка, открылся для посещения жителями Таймыра.

Военные моряки подготовили экскурсионные программы.

На вертолётной площадке противолодочного корабля для осмотра посетителями выставлен вертолёт Ка-27. На корабле предусмотрены специальные места для фотографирования. Подготовленные офицеры рассказывают гостям об истории корабля, его основных технических характеристиках и боевых возможностях.

Экскурсии на кораблях Северного флота проводятся с соблюдением санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Экскурсионные группы формируются в составе до 10 человек, для всех посетителей кораблей обязателен масочный режим и измерение температуры.

Большой противолодочный корабль Северного флота будет доступен для посещения по 13 сентября. Пребывание моряков Северного флота на Таймыре вызывает большой интерес у местных жителей. В прошлом году в ходе экскурсионных программ на кораблях Северного флота в Дудинке побывало более 10,5 тысяч жителей Таймыра.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Военно-Морской Флот
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