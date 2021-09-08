08.09.2021 (19:45)

В Тейковском соединении РВСН пройдет финальный этап конкурса на лучший расчет БПДМ «Тайфун-М» среди специалистов РВСН

В Тейковском ракетном соединении пройдет финальный этап конкурса на лучший расчет боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М» среди ракетных объединений Ракетных войск стратегического назначения.

В ходе финального этапа конкурсанты продемонстрируют навыки вождения БПДМ, выполнят индивидуальные и групповые нормативы, специальные упражнения, а также комплексную задачу по развёртыванию (свёртыванию) систем агрегата. Кроме того, они выполнят упражнение учебных стрельб боевые из вооружения БПДМ «Тайфун-М».

Также в ходе соревнования военнослужащие отработают специальную задачу, нормативы по стрельбе из штатного оружия и РХБ защите.

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