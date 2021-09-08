08.09.2021 (19:30)

Сборы с расчетами крупнокалиберных пулеметов стартовали на военной базе РФ в Таджикистане

Полевые сборы с расчетами 12,7-мм крупнокалиберных пулеметы НСВ «Утес» стартовали в 201-й российской военной базе в Таджикистане.

В ходе сборов, проводимых на полигоне Ляур, военнослужащие изучают технические характеристики и боевые возможности пулемета, порядок сборки и неполной разборки оружия, типы боеприпасов, применяемые для ведения огня, а также правила ведения стрельбы. На горном войсковом участке пулеметчики отработают нормативы по изготовке расчетов к бою и выполнят практическую стрельбу по воздушным и наземным целям. Завершатся сборы 17 сентября выполнением контрольных стрельб по мишеням, имитирующим легкобронированную технику, долговременные огневые точки и дроны противника.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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