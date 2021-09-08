08.09.2021 (19:15)

Командующий войсками ЦВО проверил готовность к активной фазе учения «Рубеж-2021»

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин прибыл в Киргизию, где проверил готовность горного соединения к завершающему этапу совместного учения с Коллективными силами быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж-2021», который состоится 9 сентября. Кроме того, командующий ЦВО заслушал должностных лиц перед предстоящими практическими действиями.

Совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж-2021» стартовало в Киргизии 7 сентября на полигоне Эдельвейс. В нем принимают участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), органов в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. Всего более 1 тысячи человек и 150 единиц техники, в том числе танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, специальные транспортные средства «Тигр», реактивные системы залпового огня, истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Основу российского воинского контингента на учении составляют военнослужащие тувинской горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, а также личный состав объединенной российской военной базы в Киргизии.

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