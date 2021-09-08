08.09.2021 (19:00)

Участники учения «Рубеж-2021» разработали единый замысел совместной операции

Командование и офицеры штаба Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона (ЦАР) определили единый замысел совместной операции на учениях «Рубеж-2021» в Киргизии.

Офицеры объединенного штаба в ходе подготовки к совместной операции разработали план ее проведения, в котором определили цели и задачи боевых действий, проводимые подразделениями по единому замыслу.

Кроме того, командование КСБР провело рекогносцировку района совместной операции.

Активная фаза учений состоится 9 сентября на горном полигоне Эдельвейс.

Совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж-2021» стартовало в Киргизии 7 сентября. В нем принимают участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), органов в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. Всего более 1 тысячи человек и 150 единиц техники, в том числе танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, специальные транспортные средства «Тигр», реактивные системы залпового огня, истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Основу российского воинского контингента на учении составляют военнослужащие тувинской горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, а также личный состав объединенной российской военной базы в Киргизии.

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