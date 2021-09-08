08.09.2021 (18:50)

В Смоленске по итогам игр группового этапа определились лидеры чемпионата Вооружённых Сил по футболу

На базе филиала ЦСКА/Смоленск с 5 по 9 сентября проходят игры чемпионата Вооружённых Сил РФ по футболу. По итогам трёх игровых дней вперёд вырвались команды Воздушно-десантных войск и Южного военного округа.

В первой встрече игрового дня на поле вышли представители Центрального и Южного военных округов. Преимущество в счете было на стороне сборной ЮВО. Результат встречи - 1:4.

Следующими на площадке за победу сразились сборные Воздушно-десантных войск и Военно-Морского флота. Игра прошла в бескомпромиссной борьбе, по итогам встречи чуть сильнее оказались представители ВДВ – 1:0.

Второй игровой день стартовал матчем в котором встретились команды Южного и Восточного военных округов. Поединок завершился победой команды ЮВО – 1:0.

8 сентября также состоялось два матча. На поле смоленского филиала ЦСКА встречались сборные Восточного и Центрального военных округов. Победу со счетом 2:0 одержала команда ВВО.

Завершился третий игровой день матчем между сборными Западного военного округа и Военно-Морского Флота. Результат встречи 1:0.

В группе «А» на данный момент лидирует с 6 очками сборная ЮВО. В группе «В» на первом месте находится команда ВДВ, в активе которой также 6 очков. Третью и четвертую строчки занимают сборные ВВО и ЗВО, набравшие по 3 очка.

Финальные матчи чемпионата ВС РФ по футболу пройдут 9 сентября на стадионе СКА г. Смоленск. За звание чемпиона будут бороться сборные Воздушно-десантных войск в статусе прошлогоднего победителя турнира и команда Южного военного округа.

Торжественная церемония закрытия соревнований и награждение победителей и призёров состоится в спортивном зале смоленской спортивной школы в 17.00.

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