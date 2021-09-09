09.09.2021 (00:00)

Военные альпинисты водрузили флаг Краснодарского ВВАУЛ на вершине Эльбруса

Преподаватели Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков подполковник Илья Афонин и майор Роман Черный совершили восхождение на самую высокую точку России и Европы – гору Эльбрус. Покорить вершину в 5642 м удалось, несмотря на сложные метеоусловия, мороз, шквальный ветер и практически отсутствие всех окружающих красот природы. Преподаватели водрузили флаг Краснодарского ВВАУЛ на западной вершине Эльбруса.

При подготовительной акклиматизации были посещены водопады «Девичьи слезы», обсерватория Российской академии наук на пике Терскол, долина реки Донгуз-Орун, озеро Донгузорункель, вершина горы Чегет, скалы Пастухова, могилы воинам-освободителям в поселке Терскол, мемориал «Героям обороны Приэльбрусья», место, где находилась самая высокогорная гостиница СССР

и России «Приют одиннадцати».

Своим примером покорители вершины Эльбруса показали и мотивировали курсантов училища к целеустремленности при достижении поставленных целей, здоровому образу жизни и любви к Отечеству.

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