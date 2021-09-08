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08.09.2021 (18:30)

Определились победители и призеры Спартакиады ЦОВУ МО РФ по военному многоборью

На спортивной базе Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого и на базе спортивного центра (по военно-прикладным видам спорта, г. Балашиха) ЦСКА прошли соревнования Спартакиады Министерства обороны Российской Федерации среди сборных команд центральных органов военного управления по военно-прикладному спорту в спортивной дисциплине – военное многоборье.

В соревнованиях приняли участие 29 представителей 11 команд. Победители и призеры соревнований определялись только в личном зачете в трёх группах.

В первой группе победителем стал прапорщик И. Щедрин (УКО). Второй результат у капитана 2 ранга А. Кожирнова (НЦУО). Замкнул тройку лучших старший лейтенант Д. Имеев (ГВЦ).

Во второй группе лучшим стал подполковник С. Колосов (штаб МТО). Второе место занял подполковник А. Харламов (ГУКНД), третье – подполковник П. Мотков (штаб МТО).

В третьей группе первое место занял майор Д. Никитин (ГАБТУ). Второй результат по итогам соревнований у подполковника И. Великанова (УГНЯиРБ), третий – капитан С. Куликов (ДТО).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт , Соревнования
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