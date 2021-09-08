08.09.2021 (18:40)

Команда ВУНЦ ВВС «ВВА» - лидер чемпионата ВС РФ по военному троеборью

В Санкт-Петербурге продолжается чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по военному троеборью. По итогу двух дней соревнований лидирует команда ВУНЦ ВВС «ВВА» из города Воронеж. На втором месте Восточный военный округ и на третьем – команда Южного военного округа.

В первый день спортсмены состязались в стрельбе в упражнении АК-2 (3х10 выстрелов, 200 м, лежа, стоя, с колена). Победу одержал рядовой из Восточного военного округа Руслан Тюкавин, набрав 1740 очков.

Второе место занял сержант из Восточного военного круга Дмитрий Боголюб (1273 очка). Бронзовую медаль завоевал прапорщик из Западного военного округа Владислав Сергеев (1174 очка).

Во второй день чемпионата ВС РФ по военному троеборью спортсмены боролись за медали в метание гранаты на точность, не смотря на погодные условия и сильный ветер участники показали отличные результаты.

«Золото» завоевал рядовой из Восточного военного округа Руслан Тюкавин, показав результат 1265 очков. Серебряную медаль завоевал младший сержант из Восточного военного округа Алексей Зубарев (1175 очков). Третье место занял старший лейтенант из Западного военного округа Дмитрий Марков, набрав 1155 очков.

В заключительный день, 9 августа, участники чемпионата ВС РФ по военному троеборью будут состязаться в кроссе на 3 км с выкладкой.

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