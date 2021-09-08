08.09.2021 (18:20)

Рядовые спортивной роты ЦСКА успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе в Калининграде

В Калининграде завершились Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет на призы заслуженного мастера спорта России Андрея Шумилина. Турнир состоялся во Дворце спорта «Юность» и собрал более 150 участников из 35 регионов страны.

Золотую медаль состязаний в весовой категории до 79 кг выиграл рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Самара) Дмитрий Куприн из Междуреченска (Кемеровская область).

В весовой категории до 92 килограммов серебряную медаль завоевал еще один рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Самара) из Кузбасса Константин Пшеничников. Армеец уступил уроженцу Иркутской области Юрию Иванову, забравшему «золото» турнира.

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