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08.09.2021 (18:20)

Рядовые спортивной роты ЦСКА успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе в Калининграде

В Калининграде завершились Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет на призы заслуженного мастера спорта России Андрея Шумилина. Турнир состоялся во Дворце спорта «Юность» и собрал более 150 участников из 35 регионов страны.

Золотую медаль состязаний в весовой категории до 79 кг выиграл рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Самара) Дмитрий Куприн из Междуреченска (Кемеровская область).

В весовой категории до 92 килограммов серебряную медаль завоевал еще один рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Самара) из Кузбасса Константин Пшеничников. Армеец уступил уроженцу Иркутской области Юрию Иванову, забравшему «золото» турнира.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт , ЦСКА
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