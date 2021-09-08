08.09.2021 (17:55)

Юнармейцы приняли участие в Международном инклюзивном турнире по киберспорту

Активисты Юнармии приняли участие в Международном инклюзивном турнире по киберспорту, задача которого – донести до каждого ребенка с особенностями развития, что в XXI веке его возможности безграничны, и он может жить яркой, насыщенной и полноценной жизнью, принимая активное участие в различных мероприятиях. Помимо детей из России, в турнире участвуют ребята из Вьетнама.

«Сейчас киберспорт позволяет детям с ограниченными возможностями, которым тяжело или практически невозможно заниматься традиционными видами спорта, находить новых друзей и свое место в нашем мире, – отметил начальник главного штаба Юнармии Никита Нагорный. – Эти игры формируют навыки, необходимые в перспективных высокотехнологических отраслях. А пилоты гоночных дронов и специалисты по кибербезопасности – одни из самых востребованных специалистов на текущий момент».

Цели проекта: развитие и пропаганда «специального кибердвижения» в России, странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья; вовлечение новых участников из числа «особенных детей»; привлечение внимания государственных, общественных и других организаций к проблемам инвалидов; активизация деятельности организаций, проводящих работу по реабилитации, адаптации к жизни и интеграции в обществе инвалидов средствами физической культуры и спорта, а также при помощи интернет-технологий.

По словам юнармейца Максима Мухина, который занял второе место в дисциплине «управление кибердронами», спорт – это возможность раздвинуть любые границы.

Ежегодно турниры по киберспорту среди детей, подростков и молодежи с особыми потребностями поддерживают известные политики, артисты, общественные деятели и представители прессы. Вот и в этот раз среди почетных гостей мероприятия – президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, депутат Государственной Думы Михаил Терентьев, президент Ассоциации вьетнамских бизнесменов Ле Чьюнг Шон и другие.

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