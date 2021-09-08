08.09.2021 (18:10)

Сборная ВС РФ проводит завершающий этап подготовки к чемпионату мира среди военнослужащих по боксу

В Северной столице в период с 29 августа по 15 сентября проходит завершающий этап подготовки сборной Вооруженных Сил Российской Федерации к чемпионату мира по боксу среди военнослужащих, который пройдет в Москве с 16 по 25 сентября.

Данный сбор направлен на боевую подготовку, боксеры отрабатывают технику в парах, а также ведется индивидуальная работа. Тренировки спортсмены проводят на базе спортивного комплекса Санкт-Петербургского филиала ЦСКА и в Центральном зале Федерации бокса Санкт-Петербурга имени И.С. Андреева.

«Если оценивать готовность по пятибалльной шкале, то на пятерку готовы, – сказал начальник команды – старший тренер спортивной команды (по боксу) майор Максим Чудаков. – Проходит последний этап подготовки к чемпионату мира, боевой сбор. Работаем в основном в парах, также идет индивидуальная работа. Ждем самых высоких результатов от нашей команды. Задача - занять первое общекомандное место. Все спортсмены настроены и готовы к чемпионату».

Окончательный состав боксеров сборной команды ВС РФ, которые представят страну на предстоящем чемпионате мира в десяти мужских и пяти женских весовых категориях, будет определен 8 сентября по итогам спаррингов.

Также успешно реализуется культурно-досуговая программа, в рамках которой члены сборной ВС РФ посетили хоккейный матч между командами «СКА» и «Адмирал».

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