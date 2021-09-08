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08.09.2021 (18:00)

Представители Главкомата ВМФ возложили венки и цветы на Пискаревском кладбище во время церемонии, посвященной 80-летию начала блокады Ленинграда

Представители Главного командования ВМФ в Санкт-Петербурге на Пискаревском мемориальном кладбище приняли участие в церемонии возложения цветов и венков, посвященной
80-летней годовщине начала блокады Ленинграда.

Офицеры Главного командования ВМФ, штаба войск Западного военного округа, представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций, ветераны-блокадники и жители города возложили цветы к монументу «Мать-Родина», а также в знак скорби почтили память погибших минутой молчания. Рота почётного караула отдала воинские почести.

В соответствии с указаниями главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, в этот день во всех воинских частях
и организациях, подчиненных Главному командованию ВМФ, прошли памятные мероприятия. Также церемонии возложения прошли на братских могилах павших воинов и воинских мемориальных кладбищах.

В этот день 80 лет назад немецко-фашистские войска группы армий «Север» захватили город Шлиссельбург (Петрокрепость).
С этого момента началась почти 900-дневная блокада Ленинграда.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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