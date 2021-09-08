08.09.2021 (17:45)

Экипажи МиГ-31БМ ЦВО перелетели в Забайкальский край для выполнения боевых пусков ракет

Экипажи высотных сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ авиационной дивизии Центрального военного округа (ЦВО) в ходе летно-тактического учения совершили перелет из Красноярского края и завершили перебазирование на аэродром в Забайкальском крае для отработки боевых пусков ракет большой дальности действия.

Пять высотных перехватчиков МиГ-31БМ менее чем за два часа преодолели около 2000 километров и завершили передислокацию на оперативный аэродром под Читой. Перед выполнением боевых пусков экипажи выполнил разведку маршрутов подлета к новому аэродрому, провели разбор действий в районе боевого применения, теоретические инструктажи и практические тренировки на земле. Летчики выверили скорость, высоту и характеристики маневров на каждом участке маршрута.

В ходе основного этапа летно-тактического учения экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ отработают перехват воздушных целей типа истребитель и штурмовик и выполнят боевые пуски ракет класса «воздух-воздух» большой дальности действия по воздушным мишенным комплексам «Стриж», действующим в ближних слоях стратосферы.

В учении, которое завершится в середине сентября, задействовано 12 самолетов в том числе перехватчики МиГ-31БМ, транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, а также около 100 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управлениями полетами.

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