08.09.2021 (17:30)
Во всех воинских частях Санкт-Петербургского гарнизона прошли памятные мероприятия, посвященные 80-летней годовщине начала блокады города
Во всех воинских частях Санкт-Петербургского гарнизона прошли памятные мероприятия, посвященные 80-летней годовщине начала блокады Ленинграда. В этот день 80 лет назад немецко-фашистские войска группы армий «Север» захватили Шлиссельбург (Петрокрепость). С этого момента началась почти 900-дневная блокада города.
Памятные мероприятия состоялись также на Пискаревском мемориальном кладбище, где прошла церемония возложения венков к мемориалу «Павшим защитникам Ленинграда».
От командования Западного военного округа (ЗВО) венок возложил заместитель командующего войсками генерал-лейтенант Владимир Кочетков. Также в церемонии приняли участие офицеры штаба ЗВО, представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций, ветераны-блокадники и жители города.