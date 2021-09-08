08.09.2021 (17:30)

Во всех воинских частях Санкт-Петербургского гарнизона прошли памятные мероприятия, посвященные 80-летней годовщине начала блокады города

Во всех воинских частях Санкт-Петербургского гарнизона прошли памятные мероприятия, посвященные 80-летней годовщине начала блокады Ленинграда. В этот день 80 лет назад немецко-фашистские войска группы армий «Север» захватили Шлиссельбург (Петрокрепость). С этого момента началась почти 900-дневная блокада города.

Памятные мероприятия состоялись также на Пискаревском мемориальном кладбище, где прошла церемония возложения венков к мемориалу «Павшим защитникам Ленинграда».

От командования Западного военного округа (ЗВО) венок возложил заместитель командующего войсками генерал-лейтенант Владимир Кочетков. Также в церемонии приняли участие офицеры штаба ЗВО, представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций, ветераны-блокадники и жители города.

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