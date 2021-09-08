Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.09.2021 (17:30)

Во всех воинских частях Санкт-Петербургского гарнизона прошли памятные мероприятия, посвященные 80-летней годовщине начала блокады города

Во всех воинских частях Санкт-Петербургского гарнизона прошли памятные мероприятия, посвященные 80-летней годовщине начала блокады Ленинграда. В этот день 80 лет назад немецко-фашистские войска группы армий «Север» захватили Шлиссельбург (Петрокрепость). С этого момента началась почти 900-дневная блокада города.

Памятные мероприятия состоялись также на Пискаревском мемориальном кладбище, где прошла церемония возложения венков к мемориалу «Павшим защитникам Ленинграда».

От командования Западного военного округа (ЗВО) венок возложил заместитель командующего войсками генерал-лейтенант Владимир Кочетков. Также в церемонии приняли участие офицеры штаба ЗВО, представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций, ветераны-блокадники и жители города.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Подразделения военной полиции ЗВО пополнили 18 молодых офицеров - выпускников военных вузов
На Балтийском флоте прошли тренировки по боевой готовности расчетов С-400 соединения ПВО флота
Экипажи истребителей и вертолетов морской авиации Балтийского флота выполнили учебные полеты
Зенитчики ЗВО в Нижегородской области отразили нападение армейской авиации в рамках тактического учения

Метки:
Западный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false