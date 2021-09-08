08.09.2021 (17:00)

Плавучий док «Свияга» с первой советской атомной подводной лодкой прибыл в Онежское озеро

Плавучий док «Свияга», транспортирующий с Северного флота в Санкт-Петербург, первую советскую атомную подводную лодку – К-3 «Ленинский комсомол» прибыл в Онежское озеро после прохождения шлюзов Беломорско-Балтийского канала. Об этом было доложено главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на рабочем совещании в Адмиралтействе.

После пополнения запасов буксирных судов, привлеченных к переходу, движение будет продолжено. Все технические средства плавучего дока «Свияга» функционируют в штатном режиме. При прохождении шлюза №1 Беломорско-Балтийского канала подводную лодку К-3 с берега приветствовал ветеран подводник капитан 1 ранга в отставке Валерий Еремеев, служивший на подводных лодках первого и второго поколения в пункте базирования Западная Лица. Подводник проживает в непосредственной близости к шлюзу канала.

Планируется, что во второй декаде сентября док с подводной лодкой прибудет в Санкт-Петербург на «Северную верфь». Там подводная лодка будет выведена из плавдока для последующей буксировки в Кронштадт, где она станет музеем.

Справочно:

«Ленинский комсомол» – первая советская и третья в мире атомная подводная лодка. Была заложена 24 сентября 1955 года в Северодвинске, спущена на воду 9 августа 1957 года. Этой подводной лодке 63 года. В 1961 году она ушла на свою первую боевую службу в Атлантику. Еще через год совершила первый в истории проход подо льдами Северного Ледовитого океана.

В1991 году лодка была выведена из состава Северного флота. В 2005 году К-3 была поставлена на акваторию судоремонтного завода «Нерпа» (филиал Центра судоремонта «Звездочка»). В 2010 году главком ВМФ принял решение не утилизировать К-3, а сохранить ее для истории.

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