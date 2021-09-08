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08.09.2021 (17:15)

Советский танк Т-60 впервые покажут на военно-патриотическом фестивале «Броня Танкограда» в Челябинской области

Советский легкий танк Т-60 впервые покажут на военно-патриотическом фестивале «Броня Танкограда», посвященном Дню танкиста. Мероприятие состоится 11 сентября в Челябинской области на полигоне Центрального военного округа (ЦВО).

Т-60 является легким танком, который был разработан в августе 1941 года на одном из московских заводов под руководством конструктора Николая Астрова. Зрители смогут не только увидеть боевую машину, но и узнать историю ее создания, а также сделать с ней памятную фотографию.

Кроме того, посетители фестиваля увидят фигурное вождение боевых танков Т-72Б3, а также статическую экспозицию из более чем 30 современных боевых машин, стоящих на вооружении гвардейской танковой дивизии ЦВО, и историческую автобронетехнику.

Справочно:

День танкиста учрежден в 1946 году и отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Свое начало он берет от парада-марша гвардейской танковой Кантемировской дивизии, прошедшего на Красной площади и ставшего первым официальным празднованием Дня танкиста. Праздник включен в перечень профессиональных праздников ВС РФ.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Танки , Центральный военный округ
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