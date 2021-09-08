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08.09.2021 (16:45)

Подразделения военной полиции ЗВО пополнили 18 молодых офицеров - выпускников военных вузов

Восемнадцать молодых лейтенантов – выпускников высших военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации прибыли в подразделения военной полиции Западного военного округа (ЗВО) для прохождения службы.

«Новыми офицерскими кадрами пополнились военные комендатуры таких городов как Санкт-Петербург, Калининград, Тамбов, Тверь, Вологда, Подольск, Балтийск, Брянск и Коломна», - сказал начальник регионального управления военной полиции ЗВО полковник Александр Безклубов.

Для проведения социальной и служебной адаптации выпускников в региональном управлении военной полиции военного округа определены и назначены наставники из числа наиболее подготовленных офицеров, имеющих боевой опыт. Весь личный состав молодых офицеров обеспечен служебным жильем и всеми видами довольствия.

В октябре спланированы сборы с офицерами – выпускниками 2021 года, на которых будут приняты зачеты по огневой, физической и профессионально-должностной подготовкам, где также совместно с представителями правоохранительных органов будут доведены задачи и полномочия военной полиции.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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