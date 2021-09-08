08.09.2021 (16:15)

Экипажи истребителей и вертолетов морской авиации Балтийского флота выполнили учебные полеты

В Калининградской области летчики истребительного, смешанного авиационного и смешанного вертолетного полков авиасоединения морской авиации Балтийского флота (БФ) выполнили полеты над сушей и над морем.

Летчики-истребители отработали ведение воздушного боя. Они, применяя наступательные и оборонительные маневры, выполнили комплекс различных элементов боевой подготовки на разных высотах.

В это же время на аэродроме Донское в Калининградской области экипажи ударных вертолетов Ми-24 и транспортных вертолетов Ми-8 и Ка-27 морской авиации Балтийского флота отработали взлет и посадку, выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили учебные заходы в атаки по наземным целям. Кроме того, пилоты Ка-27 осуществили поиск подводных лодок условного противника и отработали посадку на борт корветов проекта 20380.

В общей сложности в плановых полетах морской авиации было задействовано около 20 летательных аппаратов различных видов.

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