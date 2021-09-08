08.09.2021 (16:00)

Войска ЦВО впервые получили бронеавтомобили «Тайфуненок»

Восемь единиц новейших бронеавтомобилей КамАЗ-53949 «Тайфуненок» впервые получили подразделения общевойсковых армий Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Новосибирской и Самарской областях.

Бронеавтомобиль «Тайфуненок» предназначен для перевозки личного состава и грузов, а также для их защиты от стрелкового оружия и взрывных устройств. Внутри броневого корпуса боевой машины расположены десять сидений для экипажа и десанта: четыре кресла (в том числе командира и водителя) располагаются лицом вперед по ходу движения, остальные шесть размещены в кормовом десантном отделении, у бортов.

Конструктивно броневик исполнен на шасси с колесной формулой 4х4 и оснащен автоматической коробкой передач. При снаряженной массе почти в 14 тонн автомобиль способен развивать скорость до 100 км/ч, имея запас хода в 800-850 км. Бронированный кузов «Тайфуненка» способен защитить экипаж и десант от бронебойных пуль патрона калибра 7,62 мм и осколков артиллерийских снарядов.

Военнослужащие подразделений ЦВО, в которые поступила новая техника, приступили к ее освоению, выполняя нормативы по обслуживанию и вождению в различных условиях.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база в Таджикистане, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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