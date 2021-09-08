08.09.2021 (15:30)

В День города Ростова-на-Дону Главному храму ЮВО передадут на хранение исторические боевые знамена

12 сентября, в День Города воинской славы Ростова-на-Дону, на площади Главного храма Южного военного округа (ЮВО) святого Георгия Победоносца будет проведен обряд освящения главного колокола-благовеста, а также состоится торжественная церемония передачи боевых знамен соединений Красной Армии, принимавших участие в освобождении столицы Дона от немецко-фашистских захватчиков. Праздничные торжества начнутся в 08:00 проведением божественной литургии.

В 10:30 на храмовой площади горожан и гостей праздника встретят музыканты военного оркестра Ростовского гарнизона, артисты ансамбля песни и пляски ЮВО и творческий коллектив Дома офицеров ЮВО «Успех». Зрителям концертной программы расскажут об истории Боевых знамен 339-й и 347-й стрелковых дивизий, Северо-Кавказского военного округа и Знамени ЮВО, о героических подвигах воинов-северокавказцев в годы Великой Отечественной войны, локальных воин и вооруженных конфликтов. Также участники праздника узнают о Главном храме ВС РФ, значении колоколов в церковной жизни и строящемся храме ЮВО.

В церемонии освящения благовестника примут участие командование ЮВО, представители администрации ЮФО, области и города, силовых структур региона. Проведет чин освящения Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. После молебна и окропления Колокола святой водой, а также традиционного Первого удара в колокол-благовест торжества продолжит церемония передачи боевых знамен Главному храму ЮВО.

Почетный караул проведет ритуал демонстрации боевых знамен 339-й стрелковой Таманско-Бранденбургской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, сформированной в августе 1941 года из уроженцев Ростовской области и 347-й стрелковой Мелитопольской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, сформированной в августе 1941 года.

Также на хранение Главному храму ЮВО будут переданы копии Боевого знамени Краснознаменного Северо-Кавказского военного округа, сформированного 4 мая 1918 года, и копия Знамени ордена Суворова Краснознаменного Южного военного округа, сформированного 20 сентября 2010 года.

Завершатся торжества праздничной концертной программой. На прихрамовой территории для горожан будут развернуты выставка образцов вооружения и военной техники, передвижная выставка Военно-исторического зала дома офицеров ЮВО, посвященная боевой летописи 339-й и 347-й стрелковых дивизий, выставка артефактов времен Великой Отечественной войны.

Воспитанники Ростовского Духовно-патриотического центра Святого Георгия Победоносца представят историческую реконструкцию штурма высоты.

На протяжение всего дня будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

Все желающие смогут отведать солдатской каши и донской казачьей ухи.

В целях ограничения распространения новой коронавирусной инфекции в период подготовки и проведения праздничных мероприятий предусмотрен ряд профилактических мер и барьерных ограничений. Накануне подразделения радиационной, химической и биологической защиты ЮВО проведут обработку всех мест посещения граждан специальными обеззараживающими растворами.

Все военнослужащие-участники праздничного мероприятия заблаговременно привиты вакциной против новой коронавирусной инфекции. Для посетителей рекомендовано соблюдение масочного режима.

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