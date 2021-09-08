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08.09.2021 (15:00)

Зенитчики ЗВО в Нижегородской области отразили нападение армейской авиации в рамках тактического учения

Расчеты зенитного ракетного подразделения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в Нижегородской области отразили удары условного воздушного противника в рамках проведения тактического учения на местности.

Военнослужащие на штатной военной технике совершили 150-километровый марш на общевойсковой полигон, где отработали задачи по разведке, сопровождению и поражению воздушных целей в условиях применения активных шумовых помех, а также противолокационных ракет. В роли противника выступили экипажи вертолетов армейской авиации Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8 АМТШ «Терминатор».

Кроме того, военнослужащие отработали ряд задач по уничтожению диверсионно-разведывательных групп.

В учении приняло участие более 300 военнослужащих и было задействовано свыше 80 единиц боевой и специальной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы «Оса» и «Стрела-10», зенитные пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска-М» и переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Учения
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