08.09.2021 (14:30)

В Таманской мотострелковой дивизии ЗВО прошли занятия по слаживанию танковых экипажей

В Подмосковье в Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) прошли занятия по слаживанию танковых экипажей в рамках летнего периода обучения.

На первом этапе молодые танкисты под руководством инструкторов отработали нормативы по тактической, огневой и технической подготовке, в которые, в частности, входят подготовка вооружения боевой машины к стрельбе, выбор огневой позиции и маскировка. В отдельное направление вынесена медицинская подготовка танковых экипажей.

На втором этапе военнослужащие отработали выход подразделений в район боевого предназначения, а также переход от обороны к наступлению. В ходе подготовки широко применялись новые формы и методы обучения. Молодых танкистов на практике обучали таким тактическим приемам, как танковые засады, рейдовые действия, маневры взводами во фланг и тыл подразделений противника.

Всего в занятиях принимали участие около 800 военнослужащих, было задействовано более 230 единиц вооружения, военной и специальной техники Таманской мотострелковой дивизии ЗВО.

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