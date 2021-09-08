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08.09.2021 (14:00)

В Ленинградской области подразделение по борьбе с БпЛА ЗВО отразило атаку эскадрильи ударных дронов условного противника

На полигоне Лужский в Ленинградской области военнослужащие подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами общевойскового объединения Западного военного округа (ЗВО) отразили атаку эскадрильи ударных дронов условного противника на полевой пункт управления.

Войсковые подразделения военной полиции и приданные расчеты войсковой противовоздушной обороны отразили нападение разведывательно-диверсионных групп и атаки дронов условного противника на подвижные полевые пункты управления штаба общевойсковой армии и подчиненных соединений. В целях обеспечения безопасности также были задействованы расчеты БпЛА и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

Подразделения по борьбе с БпЛА регулярно подтверждают свою эффективность в ходе тактических учений и тренировок, на которых применяются выработавшие свой срок беспилотники и специальные воздушные мишени.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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