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08.09.2021 (13:30)

Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота провёл учение по пополнению запасов в Средиземном море

Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота (ЧФ), выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, провёл учение по пополнению боезапаса и запасов продовольствия в море в тёмное время суток.

Корабль в целях непрерывного выполнения поставленных задач без захода в пункт материально-технического обеспечения встал на якорь в назначенном районе и пополнил запас боеприпасов и продовольствия от судна обеспечения ЧФ.

Кроме того, экипаж фрегата отработал охрану и оборону корабля при стоянке на незащищённом рейде.

Учение по пополнению запасов в море прошло в соответствии с планом выполнения специальных задач группировкой ВМФ России в Средиземноморском бассейне.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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