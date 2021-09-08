08.09.2021 (13:30)
Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота провёл учение по пополнению запасов в Средиземном море
Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота (ЧФ), выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, провёл учение по пополнению боезапаса и запасов продовольствия в море в тёмное время суток.
Корабль в целях непрерывного выполнения поставленных задач без захода в пункт материально-технического обеспечения встал на якорь в назначенном районе и пополнил запас боеприпасов и продовольствия от судна обеспечения ЧФ.
Кроме того, экипаж фрегата отработал охрану и оборону корабля при стоянке на незащищённом рейде.
Учение по пополнению запасов в море прошло в соответствии с планом выполнения специальных задач группировкой ВМФ России в Средиземноморском бассейне.
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