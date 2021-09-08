08.09.2021 (12:30)

Крупнокалиберные пулеметы НСВ «Утёс» поступили на вооружение российской военной базы в Таджикистане

Партия 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов НСВ «Утёс» поступила на вооружение российской военной базы в Таджикистане для усиления её боевых возможностей.

Пулемёт «Утёс» предназначен для уничтожения живой силы, легкобронированных целей, укрепленных огневых точек и воздушных средств противника. Он может устанавливаться на универсальный треножный станок и в амбразурах долговременных огневых сооружений. Уникальность пулемета на станке заключена в возможности его использования по наземным и воздушным целям одновременно.

Справочно:

Российская военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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