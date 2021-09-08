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08.09.2021 (13:00)

Штурмовые группы инженеров общевойсковой армии ЗВО в ходе тренировки освободили населенный пункт в Нижегородской области

В Нижегородской области штурмовые группы инженерного полка общевойсковой армии Западного военного округа учились освобождать населенный пункт от противника в рамках подготовки к совместному стратегическому учению «Запад-2021».

Военные специалисты инженерных войск в ходе тренировки отработали выход к укрепленным позициям противника через минные поля с использованием роботизированных комплексов «Уран-6» и осуществили захват городских построек с подавлением огневых опорных точек.

Также инженерно-штурмовые подразделения армии организовали взаимодействие с подразделениями военной полиции для контроля вывода условных беженцев и проведения процедуры фильтрации от незаконных вооруженных формирований.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Учения
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