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08.09.2021 (12:45)

В стенах Военной исторической библиотеки открылась выставка, посвященная 80-летию с начала обороны Ленинграда

С 8 сентября в стенах Военной исторической библиотеки открыта выставка, посвященная 80-летию с начала героической обороны Ленинграда.

В экспозиции представлены порядка 25 книг, выпущенных Московским военным издательством и Ленинградской типографией в предвоенные и блокадные годы, а также 28 изданий, подробно описывающих события тех дней. Среди работ по этой теме, хранящихся в Военной исторической библиотеке Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, особое место занимает серия книг «Ленинград. Война. Блокада» научно-исследовательского отдела (военной истории Северо-Западного региона РФ) Научно-исследовательского института (ВИ) Военной академии Генерального штаба ВС РФ, представляющая собой результат подробного, основанного на архивных данных, изучения блокадного периода.

Оборона Ленинграда – одна из самых ярких и трагических страниц истории Великой Отечественной войны. В невыносимых условиях блокады жители города проявили величайшую стойкость и массовый героизм, ставший примером для современников и потомков.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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