08.09.2021 (12:15)

За прошедшее лето в Чувашской Республике в пункт отбора на военную службу обратилось более 150 человек

За прошедшее лето в Чувашской Республике в пункт отбора на военную службу по контракту обратилось более 150 человек. Всего на военную службу по контракту за летние месяцы поступило 80 граждан.

С каждым претендентом была проведена информационно-разъяснительная беседа о порядке поступления на службу по контракту, о социальных гарантиях военнослужащих в соответствии с действующим законодательством. Также в ходе беседы с потенциальными контрактниками были выяснены их предпочтения о месте службы, в каких войсках они хотели бы служить. Кроме того, были проведены тестирования на профпригодность.

Все мероприятия, проводимые пунктом отбора на военную службу по контракту, проходят при строгом соблюдении мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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