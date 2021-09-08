08.09.2021 (12:00)

Военные полицейские ЦВО готовятся к конкурсу на звание «Лучшего дознавателя Вооруженных Сил Российской Федерации»

Военные полицейские ЦВО приступили к подготовке к конкурсу на звание «Лучшего дознавателя Вооруженных Сил Российской Федерации». Состязания пройдут в три этапа с 6 сентября по 27 октября на учебном полигоне в Самарской области.

Его целью является повышение профессионального мастерства дознавателей, а также подготовка кадров для службы в военной полиции. Офицерам-дознавателям предстоит выполнить задания по военно-правовой тематике, ответить на теоретические вопросы профессионально-должностной и специальной подготовке, а также продемонстрировать навыки работы на импровизированном криминалистическом полигоне. На «тропе военного дознавателя» военнослужащие продемонстрируют не только свои профессиональные навыки, но и физическую выносливость, ловкость и умения обращаться с оружием.

Оценивать конкурсантов будет компетентное жюри, которое состоит из офицеров Главного и Регионального управлений военной полиции.

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