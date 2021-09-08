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08.09.2021 (11:30)

Разведывательные подразделения общевойсковой армии ЗВО блокировали условного противника на полевом вертодроме в Смоленской области

Военнослужащие разведывательной группы общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) блокировали подразделения условного противника на полевом вертодроме в Смоленской области.

Разведчики в составе тактических групп совершили марш на бронемашинах «Тигр» в район выполнения задачи на дальность до 100 километров. Обнаружение мелких групп «противника» на подходе к территории полевой инфраструктуры и вертолетной площадке осуществлялось с помощью беспилотных летательных аппаратов «Элерон», после чего военнослужащими была организована блокировка каналов связи и управления между группами условных диверсантов.

Штурмовая группа организовала засаду для дальнейшего уничтожения ДРГ. При выполнении задачи применялась тактика ликвидации диверсантов по одиночке с помощью метательного холодного оружия и автоматов Калашникова АК-12 с приспособлением бесшумной беспламенной стрельбы.

Комплексные тактико-специальные занятия проводились как в ночное, так и дневное время суток. К мероприятию боевой подготовки привлекалось более 100 военнослужащих, было задействовано до 10 единиц военной и специальной техники разведгрупп общевойсковой армии ЗВО.

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Метки:
Западный военный округ , Разведывательные подразделения
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