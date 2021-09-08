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08.09.2021 (11:15)

Танкисты во взаимодействии с инженерами общевойсковой армии ЗВО отработали преодоление минно-взрывных заграждений

Военнослужащие танковых и инженерно-сапёрных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированных в Воронежской и Белгородской областях, отработали преодоление минно-взрывных заграждений с помощью индивидуальных противоминных защитных средств для танков.

В частности, применялись танковые колейные минные тралы КМТ-7. При движении трал обеспечивал траление противогусеничных и противоднищевых мин.

Для создания условий, максимально приближенных к боевым, в ходе тренировок активно задействовались средства имитации, такие как холостые боеприпасы, дымовые шашки. По требованиям тренировок военнослужащие должны были преодолеть минно-взрывные заграждения за ограниченное время.

Всего к мероприятиям боевой подготовки было привлечено около 400 военнослужащих танковых и инженерных подразделений общевойсковой армии ЗВО, в них было задействовано около 80 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Танки , Западный военный округ
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