08.09.2021 (08:15)
На Сахалине прошло тактико-специальное учение с подразделениями радиоэлектронной борьбы армейского корпуса ВВО
На Сахалине прошло тактико-специальное учение с подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО).
В ходе мероприятия боевой подготовки специалисты подразделений РЭБ мотострелкового соединения совершили марш в назначенный район, где отработали нормативы по подготовке комплексов к работе и выполнили маскировку оборудования от средств воздушной разведки условного противника.
Силами специалистов РЭБ было организовано подавление каналов связи и средств навигации условного противника. В роли «противника» выступили военнослужащие подразделения связи армейского корпуса ВВО, работая на аппаратуре связи в коротковолновых и ультракоротковолновых диапазонах.
Расчеты станций помех РЭБ своевременно и качественно вскрыли местонахождение передающих устройств для осуществления их дальнейшего радиоэлектронного подавления.