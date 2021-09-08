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08.09.2021 (08:15)

На Сахалине прошло тактико-специальное учение с подразделениями радиоэлектронной борьбы армейского корпуса ВВО

На Сахалине прошло тактико-специальное учение с подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО).

В ходе мероприятия боевой подготовки специалисты подразделений РЭБ мотострелкового соединения совершили марш в назначенный район, где отработали нормативы по подготовке комплексов к работе и выполнили маскировку оборудования от средств воздушной разведки условного противника.

Силами специалистов РЭБ было организовано подавление каналов связи и средств навигации условного противника. В роли «противника» выступили военнослужащие подразделения связи армейского корпуса ВВО, работая на аппаратуре связи в коротковолновых и ультракоротковолновых диапазонах.

Расчеты станций помех РЭБ своевременно и качественно вскрыли местонахождение передающих устройств для осуществления их дальнейшего радиоэлектронного подавления.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Войска РЭБ
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