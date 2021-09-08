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08.09.2021 (11:00)

В батальонных и полковых тактических учениях ЮВО задействовано командование воинских частей территориальной обороны

Командный состав воинских частей территориальной обороны Южного военного округа (ЮВО) был привлечен к участию во всех батальонных и полковых тактических учениях на территории округа.

Ранее командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников поставил задачу задействовать в боевой подготовке войск командование войск территориальной обороны.

«Привлекать командный состав воинских частей резерва на двусторонние полковые и батальонные тактические учения командно-штабным методом», – приказал генерал армии Александр Дворников.

В ЮВО проводится одно полковое и четыре двусторонних батальонных тактических учений на общевойсковых полигонах, расположенных на Ставрополье, в Ростовской области, Чеченской республике, Волгоградской области и Крыму. В них принимает участие около 10 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Учения
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