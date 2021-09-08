08.09.2021 (10:45)

Впервые на двустороннем учении в Чечне была применена мобильная группа ЮВО по борьбе с беспилотной авиацией противника

Впервые мобильную группу по борьбе с беспилотной авиацией из состава мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) задействовали в двустороннем батальонном тактическом учении совместно с подразделением Черноморского флота на общевойсковом полигоне в Чеченской республике.

Военнослужащие ЮВО применили новые методы борьбы с низколетящими беспилотными летательными аппаратами (БЛА) на полигоне Гвардейский. Подразделение в составе мобильной группы определило цель, классифицировало ее и поразило из зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ».

После выполнения задачи для прикрытия смены позиций мобильной группы была задействована дымовая машина ТДА-2. Она создала аэрозольную маскировку на участке более четырех километров по фронту.

Также специалисты радиоэлектронной борьбы выполнили электромагнитную маскировку артиллерийских позиций от беспилотной авиации. С помощью станций постановки помех «Житель» военнослужащие отработали действия по выводу из строя вражеских спутниковых средств разведки и радиосвязи.

Новая методика была разработана с учетом боевого опыта, накопленного в ходе контртеррористических действий в Сирии. На полигоне были оборудованы специальные мишени, подвешенные на высоте между двумя столбами и перемещающиеся между ними с помощью электронных моторов, тем самым имитируя полет беспилотника.

В учении было задействовано более 200 единиц техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, буксируемые миномёты «Сани», бронеавтомобили «Рысь», автомобили КамАЗ-5350, буксируемые артиллерийские установки «Мста-Б», бронетранспортеры БТР-82А.

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