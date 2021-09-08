08.09.2021 (10:30)

В Сухуме медики мобильного госпиталя ЮВО приняли на лечение более 400 пациентов с COVID-19

Медицинские специалисты Южного военного округа (ЮВО) в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом 18 августа в Сухуме, приняли на лечение и консультацию более 400 жителей Республики Абхазия, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них амбулаторно – 322 человека и стационарно – 127.

Более 40 человек уже выписали из госпиталя: пациенты прошли необходимый курс лечения, после которого повторные лабораторные комплексные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат. Пациенты получили дальнейшие рекомендации от лечащих врачей.

Пациентов привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики, некоторые обращаются амбулаторно по направлениям врачей. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

Медики ЮВО в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. Лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб.

Все результаты исследований отправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить тестирование, анализ делается в течение сорока минут. Также налажена работа госпиталя с Республиканской бактериологической лабораторией в Сухуме, где медики оказывают содействие в определении штаммов и разновидностей коронавирусной инфекции.

В мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено уже порядка 1400 различных клинических исследований, в том числе более 1000 ПЦР-тестов и 540 обзорных рентгенограмм грудной клетки.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, рассчитан на 100 койко-мест, при необходимости есть возможность оборудовать еще 50 койко-мест. В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно.

В распоряжении медиков самое современное медицинское оборудование – переносные и стационарные аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

Полностью сформирована медикаментозная база, налажено обеспечение кислородом, которым полевой госпиталь снабжает российская военная база ЮВО, расположенная в Гудауте. В среднем за сутки при полной загрузке расходуется около 100 кислородных баллонов.

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