08.09.2021 (10:15)

Новороссийская военно-морская база отмечает 27-летие со дня образования

8 сентября свой профессиональный праздник отмечают военные моряки и гражданский персонал Новороссийской военно-морской базы – оперативно-тактического территориального объединения в составе Черноморского флота (ЧФ) России.

На кораблях состоялся торжественный подъем Андреевских флагов и флагов расцвечивания, а в частях и соединениях проведены торжественные построения, где наиболее отличившиеся военнослужащие были награждены грамотами, ценными подарками и ведомственными наградами.

Новороссийская военно-морская база была создана в составе Черноморского флота 8 сентября 1994 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О формировании Новороссийского военно-морского района и создании системы базирования сил ВМФ на территории Краснодарского края».

База в Новороссийске является одной из ведущих группировок сил Черноморского флота России. Её основными задачами являются содействие силам Южного военного округа (ЮВО) на приморском направлении, охрана государственной границы России во взаимодействии с силами погранвойск, обеспечение развертывания сил флота, а также обеспечение воинских морских перевозок.

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