08.09.2021 (10:00)

В Северной Осетии батальонные тактические группы ЮВО отразили воздушную атаку условного противника

В ходе батальонного тактического учения в Северной Осетии на полигоне Тарское подразделения противовоздушной обороны 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) отразили авиационное нападение условного противника на военные объекты.

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» во взаимодействии с разведывательными подразделениями выполнили ряд задач по поиску, обнаружению и уничтожению воздушных целей с выполнением электронных пусков. Зенитчики отслеживали до 4 целей одновременно и наблюдали результаты их поражения в режиме реального времени.

Всего военнослужащие подразделений ПВО уничтожили более 30 беспилотников, самолетов и вертолетов условного противника. Моделирование целей и расчет попадания ракеты производился с помощью специально разработанного программного обеспечения для тренажера ЗРК «Тор-М2».

В учении приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих мотострелковой дивизии, было задействовано порядка 200 единиц вооружения и военной техники.

В ЮВО проводится одно полковое и четыре двусторонних батальонных тактических учений на общевойсковых полигонах, расположенных на Ставрополье, в Ростовской области, Чеченской республике, Волгоградской области и Крыму. В них принимает участие около 10 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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