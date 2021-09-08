08.09.2021 (09:45)

В Ставропольском крае батальонные тактические группы ЮВО отработали контрнаступление

В Ставропольском крае на полигоне Николо-Александровский в рамках активной фазы двустороннего тактического учения военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) отработали действия в контрнаступлении.

Мотострелковые батальонные тактические группы действовали во взаимодействии с разведывательными, артиллерийскими и танковыми подразделениями. Они совместно выполнили задачи по поиску, блокированию и уничтожению условного противника с использованием разведывательно-огневого комплекса.

Расчеты беспилотников провели разведку и обнаружили условного противника. После получения команды на уничтожение, артиллеристы и мотострелки открыли огонь. Батальонные группы ослабили условного противника, уничтожив в первую очередь наиболее боеспособные и мобильные цели, используя преимущества позиции.

На этапе розыгрыша боевых действий военнослужащие выполнили стрельбы из вооружения танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3, самоходных артиллерийских установок «Хоста», многоцелевых транспортеров МТ-ЛБВ, самоходных гаубиц «Акация», минометов «Сани», автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, а также стрелкового оружия.

Специалисты радиоэлектронной борьбы с помощью комплексов РЭБ «Силок» отработали защиту от атак ударных дронов.

Для создания обстановки, приближенной к боевой, на полигоне задействовали более 100 различных статических и динамических мишеней, современные модульные комплексы стрельбищного оборудования, оснащенные компьютерами и радиопередающими устройствами для оперативного создания и управления мишенной обстановкой.

Также для мониторинга действий военнослужащих применялись беспилотные летательные аппараты.

Особое внимание уделялось ведению боевых действий в условиях незнакомой местности, совершенствованию навыков отслеживания и ликвидации ударных дронов условного противника.

Всего в тактическом учении приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих соединения ЮВО, было задействовано около 200 единиц военной и специальной техники.

В ЮВО проводится одно полковое и четыре двусторонних батальонных тактических учений на общевойсковых полигонах, расположенных на Ставрополье, в Ростовской области, Чеченской республике, Волгоградской области и Крыму. В них принимает участие около 10 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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