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08.09.2021 (09:30)

Мотострелки ЮВО совершили 100-километровый марш

Подразделения мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области, совершили 100-километровый марш в район проведения двустороннего полкового тактического учения – на общевойсковой полигон Кузьминский. Колонны техники сопровождали экипажи вертолетов армейской авиации ЮВО.

На марше подразделения организовали боевое охранение колонн, преодолели труднопроходимые и условно зараженные участки местности, отработали противодействие диверсионно-разведывательным группам и авиации.

В районе сосредоточения войск военнослужащие развернули пункты управления, оборудовали огневые позиции и произвели маскировку.

В ЮВО проводится одно полковое и четыре двусторонних батальонных тактических учений на общевойсковых полигонах, расположенных на Ставрополье, в Ростовской области, Чеченской республике, Волгоградской области и Крыму. В них принимает участие около 10 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ
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