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08.09.2021 (09:15)

На Камчатке расчёты береговых ракетных комплексов «Бал» Тихоокеанского флота подняты по тревоге в рамках учения

Дивизион берегового противокорабельного ракетного комплекса (БПКРК) «Бал» из состава ракетного соединения Войск и сил на Северо-востоке России поднят по тревоге в рамках стартовавшего на Камчатке тактического учения.

Боевые расчёты задействованы в тактическом учении в соответствии с планом боевой подготовки флота.

Расчёты ракетных комплексов совершают марш на штатной технике из пункта постоянной дислокации в позиционный район для отработки учебных задач по применению ракетного оружия по предназначению.

В ходе марша личный состав БПКРК «Бал» отрабатывает алгоритм действий по организации походного охранения, ведения противовоздушной обороны и форсирования условно заражённых участков местности в результате «вражеского» воздействия отравляющими веществами.

По прибытию в назначенный район боевые расчёты дивизиона «Бал» произведут развёртывание на позициях на берегу Тихого океана и проведут тренировки по поиску и уничтожению условных целей без фактического применения ракет способом электронных пусков.

Также личный состав отработает другие задачи в соответствии с замыслом тактического учения.

К мероприятиям боевой подготовки привлечено свыше 100 военнослужащих и более 20 единиц военной и специальной техники.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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