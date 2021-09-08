08.09.2021 (09:10)

На Тихоокеанский флот поступила первая партия новейших автоматов АК-12

В ближайшее время военнослужащие на полигонах боевой подготовки проведут пристрелку и обслуживание нового оружия.

Ранее образцы нового АК-12 были представлены на площадках международного военно-технического форума Армия-2021 в Приморском крае, где все желающие могли ознакомиться с тактико-техническими характеристиками нового оружия и даже подержать его в руках.

АК-12 калибра 5,45 мм - автомат нового уровня, разработанный концерном «Калашников». По сравнению с предыдущими версиями автомата АК-74М, новое оружие обладает повышенной эргономикой и кучностью стрельбы. Также производитель повысил запас живучести ствола, для производства которого начали использовать новую технологию.

АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого различного назначения — как военного, так и гражданского.

Автомат был разработан в рамках программы «Ратник», как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих Вооруженных сил России, и в конце 2018 года был принят на вооружение.

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