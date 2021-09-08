08.09.2021 (08:45)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошли соревнования по плаванию

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло соревнование по военно-прикладному плаванию среди подразделений на кубок начальника ОГРВ ПРРМ.

В соревнованиях по плаванию приняло участие более 50 военнослужащих, представляющих команды различных подразделений ОГРВ ПРРМ. За победные места в комбинированной эстафете состязались в 4 заплывах по 25 метров в обмундировании с оружием и вещевым мешком.

В рамках соревнования военнослужащие выявляли лучших в плавание на 100 метров вольным стилем, плавание на 100 метров брасом и нырянии в длину.

Команда-победительница была награждена переходящим кубком, военнослужащие из состава команд-призеров и победившие в личном первенстве были награждены медалями и грамотами.

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