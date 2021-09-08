08.09.2021 (08:30)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье продолжается полевой выход мотострелкового батальона

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) продолжается полевой выход с военнослужащими мотострелкового батальона.

В рамках полевого выхода с военнослужащими провели занятие по специальной подготовке российского воинского контингента миротворческих сил. Занятие прошло на специально оборудованном учебном месте, которое полностью имитирует миротворческий пост.

По замыслу занятия личный состав поста проводил осмотр транспортных средств, проезжающих через контрольно-пропускной пункт. Одно из транспортных средств предпринимавшее попытку провоза в Зону безопасности запрещенных предметов не выполнило законные требования российских военнослужащих осуществить остановку для осмотра транспортного средства на наличие оружия, боеприпасов и наркотических веществ.

В ходе занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ отработали действия принудительной остановки транспортного средства с применением спецсредства «Ёж», после чего условный противник оказал огневое сопротивление. Личный состав занял огневые позиции и вызвал подразделение усиления. По прибытии в район поста подразделение усиления блокировало и обезвредило условного противника.

Полевой выход мотострелкового батальона проводится в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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